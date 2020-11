Time como melhor aproveitamento como mandante na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético terá pela frente no próximo domingo (8) o Flamengo, equipe que, até o momento, ostenta a melhor campanha como visitante. Um jogo que promete fortes emoções!

Há quatro partidas sem vencer, o time comandado por Jorge Sampaoli terá que repetir o que fez no Maracanã e desbancar o atual campeão e vice-líder de 2020, desta vez, no Gigante da Pampulha.

Vivendo o pior momento desde a chegada do técnico argentino, o Atlético encontrará um rival em ascensão, mesmo com a derrota por 4 a 1 para o São Paulo, no Rio de Janeiro. Esta freada, inclusive, pode ser combustível para que Domenec e seus jogadores venham a Belo Horizonte com o famoso "sangue nos olhos".

Confira os números:

Atlético como mandante:

9 jogos

23 pontos conquistados

7 vitórias

2 empates

0 derrota

Aproveitamento de 88,19%

Flamengo como visitante:

10 jogos

20 pontos conquistados

6 vitórias

2 empates

2 derrotas

Aproveitamento de 66,67%