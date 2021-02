Após uma despedida dos gramados com vitória e muitas homenagens no Mineirão, o goleiro Victor parte agora para um novo projeto na carreira, fora das quatro linhas. Embora ainda esteja avaliando e analisando algumas situações, admite que vai começar a definir seu futuro a partir desta segunda-feira (1).

“O momento agora é de desfrutar deste dia especial, que foi essa festa. Senti demais a falta do torcedor no estádio. Mas é um dia para me orgulhar por tudo que vivi no Atlético”, afirmou o camisa 1 do Galo.

Ele confessa que passou a pensar em pendurar as luvas e a se imaginar numa nova função no futebol já no ano passado. “Busquei um curso de educação física para ter essa abertura no futebol. Vamos ver qual porta Deus vai abrir para a gente. Vida nova, projetos novos. Tudo novo. E missão cumprida”, destacou.

E reiterou o agradecimento ao Galo, antes de iniciar um novo período em sua trajetória.

“O Atlético me alçou num patamar incrível da minha carreira. Inclusive tendo aberto as portas para uma Copa do Mundo. Devo muito ao Atlético. Por tudo que vivi. Pretendo continuar no futebol. Com curso superior, o aprendizado será diário. Linguagem é outra, conhecimento é outro. Demanda é diferente. Posso aproveitar a experiência que vivi como atleta e colocar isso em prática em outras funções que venham a aparecer”, comentou.