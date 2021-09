O atacante Hulk foi o principal personagem do empate em 0 a 0 entre Palmeiras e Atlético, nesta terça-feira (21), no Allianz Parque, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, o Vingador teve a chance de abrir o placar para o Galo, mas desperdiçou um pênalti sofrido por Diego Costa, acertando a trave esquerda do goleiro Weverton.

Diante de um adversário retraído, que se mostrou satisfeito com a igualdade no marcador, mesmo atuando em casa, a penalidade foi determinante para que o Alvinegro não deixasse a capital paulista com uma vitória.

Após o confronto, o camisa 7 fez questão de assumir a responsabilidade pelo resultado, mas também mostrando muita confiança na classificação à decisão.

"O principal culpado por não sair com a vitória sou eu, por ter perdido o pênalti. Agora é focar para na próxima terça-feira decidir dentro de casa com a nossa torcida (...). Eu assumo a responsabilidade por não termos saído com a vitória hoje. Mas, não podemos nos esquecer que esse é o primeiro jogo”, disse o camisa 7, em entrevista à Conmebol TV.

Hulk perdeu seu segundo pênalti na Copa Libertadores Hulk perdeu seu segundo pênalti na Copa Libertadores

Mesmo com o pênalti perdido, Hulk foi o jogador mais perigoso do setor ofensivo do Galo, com muita movimentação e chutes de fora da área.

A atuação, inclusive, fez com que o atacante fosse escolhido o melhor jogador da partida pela Conmebol.

O jogo de volta está marcado para a próxima terça, às 21h30, no Mineirão, com presença de público.

Diferentemente do que ocorre na Copa do Brasil, na Libertadores há o critério do gol qualificado. Desse modo, um empate com gols em Belo Horizonte classifica o Palmeiras. Uma nova igualdade sem gols leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Leia mais

Hulk perde pênalti, e Atlético empata com o Palmeiras no jogo de ida da semifinal da Libertadores

Diego Costa deixa jogo contra o Palmeiras lesionado e se torna preocupação para sequência do Galo

Artilheiro do Galo, Hulk tem 33,3% de aproveitamento em pênaltis convertidos na Libertadores