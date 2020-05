Polêmico e com histórico recheado de desrespeito às regras, o meia equatoriano Cazares escreve mais um capítulo negativo em sua carreira. Após "furar a quarentena" o jogador do Atlético testou positivo para coronavírus. O próprio clube alvinegro noticiou o fato em suas redes sociais na tarde deste domingo (31).

No dia 5 de maio o meio-campista jogou uma pelada junto com amigos, inclusive na companhia de outro jogador do Atlético, o venezuelano Otero, em uma quadra na cidade de Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

"Neste sábado, foi realizada mais uma bateria de testes da Covid-19 com atletas, comissão técnica e funcionários do Atlético. Essa foi a terceira rodada de exames semanais. Apenas um exame apresentou resultado positivo, o do atleta Cazares", publicou o Alvinegro em sua conta oficial no Twitter.

De acordo com o próprio Atlético, Cazares está "assintomático, mas já iniciou o período de isolamento, afastado de todas as atividades e sob os cuidados do departamento médico", diz outra parte da publicação atleticana.

O Atlético informa ainda que, "de acordo com Rodrigo Lasmar, diretor-médico do clube, o Galo segue cumprindo rigidamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde e tomando todas as providências necessárias para proteger seus funcionários e familiares. Todos os demais testados apresentaram resultado negativo e nenhum atleta apresenta qualquer tipo de sintoma.

O clube continua sua programação normal de atividades", finalizou a publicação.