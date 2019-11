O gaúcho Jean Pierre Lima será o dono do apito no clássico entre e Cruzeiro e Atlético, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (10), às 16, o árbitro fará sua estreia como juiz de principal no maior duelo de Minas Gerais.

Mas a estreia de Vin Diesel - como é conhecido pela semelhança física com o ator norte-americano ­­­- poderia ter ocorrido ainda no Campeonato Mineiro desse ano. O gaúcho foi escalado para o segundo e decisivo duelo da final do estadual, mas sofreu uma lesão antes da partida e pediu dispensa do clássico.

Em 2017, no confronto entre os dois gigantes da capital pelo Campeonato Mineiro, o árbitro do quadro da CBF foi juiz adicional. Com dois gols do atacante Fred, que vai estar defendendo as cores azuis neste domingo, o Galo venceu a Raposa por 3 a 1, em jogo marcado pelo apagão dos refletores no Independência.