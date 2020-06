Enfim, sob os olhos do comandante. Após ficar em quarentena devido à Covid-19, o técnico Lisca finalmente pôde acompanhar de perto a rotina de atividades dos jogadores do América, no CT Lanna Drumond.

Após hiato de dois meses e meio longe do grupo, o treinador deixou de lado os treinos virtuais, feitos anteriormente por videoconferência, nos quais apontava detalhes do sistema de jogo aos atletas.

No primeiro dia junto do treinador, seguindo todos os protocolos de distanciamento e prevenção, os comandados trabalharam forte. As atividades começaram no Campo 3, com muito exercícios de prevenção e ativação. Enquanto isso, Silvio Jardim trabalhava com os goleiros americanos.

Em seguida, cada grupo se dirigiu ao Campo 2, onde Lisca coordenou as atividades com bola. Nesta etapa, os trabalhos tiveram foco em jogadas ofensivas seguidas de finalizações.

