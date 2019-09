O atacante Marcelo Cirino viveu uma quarta-feira (18), especial com o título da Copa do Brasil conquistado pelo Athletico-PR, em Porto Alegre, com a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional. E passará muitos dias comemorando a façanha e curtindo a grande repercussão pelo drible desconcertante que deu no lance que garantiu o triunfo de seu time. Virou febre no Twitter, fez um jornal argentino dizer que a jogada foi "nível Deus" e foi chamado até de Messi.



Na comemoração do título, Marcelo Cirino dava uma entrevista ainda no gramado do estádio beira-rio quando um companheiro chegou e o abraçou, dizendo: "É o Messi". Horas depois, o perfil oficial da Fifa no Twitter compartilhou o vídeo e fez uma brincadeira. "Messi, se sua capa de super-herói está perdida, Marcelo Cirino a roubou para enfrentar alguns inimigos".



A Fifa definiu o lance como "uma das assistências de tirar mais o fôlego que você vai ver" e o lance repercutiu também na Argentina. O jornal Olé exaltou o drible dado no início da jogada em Edenilson e Rafael Sóbis. "Marcelo Cirino, é como encerrar uma final nível Deus", disse a publicação, que descreveu o lance como sendo de "uma genialidade".



Em entrevista concedida ainda no gramado, o atacante se divertiu com o lance. Sorrindo, tentou explicar como executou a jogada que terminou com o gol de Rony. "A jogada foi inexplicável. Sabia que o jogo estava acabando e tentei levar a bola para o fundo, mas aí dois jogadores vieram e tive que tirar uma carta na manda. (...) Tive que dar um jeito para passar o tempo", disse, em declarações à TV Globo.



