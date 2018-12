Após duas derrotas seguidas, o Lakers venceu a primeira partida sem LeBron James, que continua em recuperação de uma lesão na virilha esquerda. Com 26 pontos de Kentavious Caldwell-Pope e 22 de Josh Hart, a equipe de Los Angeles derrotou o Sacramento Kings, por 121 a 114, na rodada de domingo da NBA.



De'Aaron Fox anotou 26 pontos, enquanto Buddy Hield e Bogdan Bogdanovic anotaram 21 cada para o Sacramento, que chegou a liderar o placar por 110 a 103 a 4min30 do final do jogo.



O Lakers soma 21 vitórias, 16 derrotas e ocupa a sexta colocação na Conferência Oeste. Com a 17ª derrota, em 37 jogos, o Sacramento é o oitavo classificado.



Em Dallas, o Mavericks mais uma vez contou com uma atuação de destaque de Luka Doncic, autor de 25 pontos, para superar o Oklahoma City Thunder por 105 a 103.



Paul George marcou os últimos 13 pontos para o Oklahoma City e terminou com 36,

mas errou o arremesso decisivo. As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, desta vez em Oklahoma.



O Dallas conquistou a 17ª vitória, em 35 jogos, e é o 12º colocado na Conferência Oeste, enquanto o Oklahoma é o terceiro, após 13 derrotas e 22 vitórias.



O Toronto voltou a ter a melhor campanha da temporada, ao bater no Canadá o Chicago Bulls por 95 a 89. Kawhi Leonard marcou 27 pontos, Pascal Siakam fez 20 e agarrou

12 rebotes na sétima vitória consecutiva sobre Chicago.



Danny Green e Fred VanVleet marcaram 10 pontos cada para que o Raptors se recuperasse da pior derrota da temporada, diante do Orlando Magic, por 29 pontos, na sexta-feira.



Lauri Markkanen fez 18 pontos e pegou 10 rebotes e Wendell Carter Jr. Marcou 16

pontos e somou 11 rebotes para o Bulls. Zach LaVine, que desta vez não foi bem, e só anotou 13 pontos.



Líder da Conferência Leste, o Toronto acumula 27 vitórias e 11 derrotas. O Chicago está em apenas 13º lugar, com dez vitórias e 27 derrotas.



Resultados dos jogos da rodada de domingo:

Orlando Magic 109 x 107 Detroit Pistons

Miami Heat 104 x 113 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 95 x 89 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 105 x 103 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 129 x 95 Philadelphia 76ers

L.A. Lakers 121 x 114 Sacramento Kings



Jogos previstos para esta segunda-feira

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Charlotte Hornets x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Boston Celtics

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Golden State Warriors





