A classificação do Cruzeiro às quartas de final da Copa do Brasil mostrou uma Raposa melhor no segundo tempo, mas ainda com falhas importantes, principalmente no sistema defensivo. Após o empate em 2 a 2 com o Fluminense no tempo normal, e vitória por 3 a 1 nos pênaltis, o técnico Mano Menezes fez uma análise do jogo.

“Fizemos um primeiro tempo abaixo, mais por mérito do nosso adversário, o Fluminense, do que demérito nosso. É difícil tomar a bola deles e a gente quis em determinado momento tomar de qualquer jeito, e de qualquer jeito não toma. E no segundo tempo viemos mais conscientes, e aí conseguimos pressionar mais alto, entendemos como deveríamos fazer, estudamos o jogo do primeiro tempo, qual era a proposta que eles estavam tentando executar. Hoje tinham dois jogadores diferentes que jogaram lá, três. Então, o segundo tempo melhor, um empate, uma virada, um pênalti perdido, precisávamos de novo voltar a jogar bem. Aí, ser merecedor de passar, né", disse o treinador.

Mano elogiou a superação do seu elenco, mas chamou a atenção pela desatenção em minutos finais dos jogos decisivos, e que isso poderia ter sido fator predominante se o time tivesse sido eliminado.

"Futebol é tão duro que poderíamos ter sido eliminados com dois gols nos últimos dois minutos, aqui e no Maracanã. Por isso a gente sempre fala que tem que ser humilde, tem que aceitar as coisas como elas são, enfrentar elas como elas são, com superação, com entrega, com muito apoio do torcedor hoje. Torcedor quase que durante o tempo inteiro foi brilhante, foi brilhante no momento da dificuldade, e é isso que sustenta às vezes uma equipe”, complementou.

Classificação

Mano Menezes também falou sobre a necessidade de o Cruzeiro conseguir essa classificação, já que a Raposa não vence há sete jogos.

“Precisar todo mundo precisa. Provavelmente o Fluminense precisava dessa classificação. Todo mundo quer. É difícil chegar quatro anos seguidos nas quartas de final da Copa do Brasil como o Cruzeiro está chegando. Mas, mais do que a classificação, precisávamos jogar bem como jogamos no segundo tempo”, falou.

O treinador disse que “o Cruzeiro voltou”, em referência à competitividade que foi retomada pelo time. E fez um comparativo da decisão penal contra o Flu, com a vivida pelo time celeste em 2017, contra o Grêmio, na semifinal também de Copa do Brasil.

“Então, levamos essa classificação nas penalidades máximas, foi até muito parecido com as penalidades daquele jogo contra o Grêmio, muitos jogadores errando, perdendo, chutando no poste, goleiro defendendo. Se tornou ainda mais tenso. Mas eu fico contente, o Cruzeiro está de volta. Já disse domingo lá no Pacaembu, e agora confirmamos em um jogo de mata-mata, a gente volta a render bem em um momento crucial. Esse era o jogo mais importante do primeiro semestre, se tornou o jogo mais importante do primeiro semestre”, analisou.

Além disso, Mano também disse que o Cruzeiro atingiu quase todas as metas estabelecidas para o primeiro semestre.

“Das metas todas que traçamos, só estamos devendo a do Campeonato Brasileiro, as outras todas atingimos aquilo que esperávamos atingir. Fico feliz, fico feliz muito mesmo com aquilo que a equipe fez, e esse é o nosso caminho. Agora daqui para frente é só para cima”, concluiu.

Quartas de final

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil acontecerão após a Copa América. As partidas serão realizadas entre 10 e 17 de julho.

O sorteio dos confrontos acontecerá na próxima segunda-feira (10), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Além do Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Internacional e Athletico estão classificados.

Falta definir apenas o último time das quartas de final, que sairá do duelo entre Santos e Atlético. O primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0. Uma vitória simples de qualquer um dos clubes garante a vaga.