O meia-atacante Régis é o primeiro reforço da "era Enderson Moreira" no Cruzeiro. Como era esperado o jogador foi anunciado nesta sexta-feira (17) como contratação da Raposa. Usando um termo que se tornou muito conhecido entre os torcedores, o meio-campista já deu o seu recado antes mesmo de pisar em solo mineiro.

"Chego com muita vontade de colocar o clube no seu devido lugar e fazer história com essa camisa. Estou motivado e preparado para o desafio. Bora, Cabuloso”, comentou.

Régis, de 27 anos, chega por empréstimo de uma temporada, com o Cruzeiro podendo renovar o contrato por mais um ano. O jogador foi bastante elogiado por Enderson Moreira, novo treinador celeste, e que trabalhou com o meia-atacante no Bahia.

“Muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um gigante como o Cruzeiro. Desde o começo, nas primeiras conversas, já fiquei honrado com o interesse do clube e agora estou muito feliz que se concretizou. Todo mundo sabe da importância que o Cruzeiro tem no Brasil. Um clube de muita tradição, com uma torcida apaixonada", frisou.

O meia-atacante foi formado na categorias de base do São Paulo e tem passagens por Chapecoense. Sport, Palmeiras, Corinthians e Al-Wehda, da Arábia Saudita. Além, claro, do Bahia, seu último clube.

Pelo Tricolor baiano conquistou a Copa do Nordeste, em 2017, e foi artilheiro do competição com seis gols em 11 jogos, Naquela edição do torneio, Régis foi eleito o craque da competição.