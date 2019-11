O empate em 0 a 0 com o Athletico-PR rendeu ao Cruzeiro o 14º lugar na classificação do Brasileirão, com 34 pontos. Agora, o time precisa ‘secar’ três adversários que seguem na luta contra o rebaixamento nesta quinta-feira (7).

Com um ponto a menos que a equipe estrelada, Ceará e Botafogo jogam em casa nesta 31ª rodada. O Vozão encara o Internacional, no Castelão, às 19h30, enquanto o Fogão tem uma pedreira pela frente: o clássico contra o líder Flamengo, às 20h, no Engenhão.

Os celestes também torcem por um tropeço do Fluminense, 17º, com três pontos a menos que a Raposa. O Tricolor Carioca encara o São Paulo, no Morumbi, às 19h30.

Outro desesperado na briga contra o descenso, o CSA medirá forças com o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 21h, no último jogo da rodada.