Depois de encarar o Athletico-PR, às 19h, no Mineirão, nesta quarta-feira (18), o Atlético estará ligado na partida entre São Paulo e Flamengo, que decidem às 21h30, no Morumbi, uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Os dois são adversários diretos do Galo na briga pelo título da Série A e um deles estará fora da segunda competição nacional nesta noite.

O tricolor paulista, dono do melhor aproveitamento do Brasileirão, superior até mesmo ao do Atlético, que é líder da competição, não joga mais as copas internacionais, pois caiu na fase de grupos da Libertadores e foi eliminado da segunda fase da Sul-Americana.

O São Pàulo, de Daniel Alves, joga em vantagem diante do Flamengo, de Gérson, na decisão de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Os dois clubes se enfrentam nesta quarta-feira, no Morumbi

Vencedor do jogo de ida, semana passada, no Maracanã, por 2 a 1, o São Paulo só precisa de um empate para seguir na Copa do Brasil. Mas se cair na competição, terá apenas o Campeonato Brasileiro até o final da temporada, assim como o Atlético.

O Flamengo está na Libertadores. Na próxima terça-feira (24) inicia diante do Racing, da Argentina, em Avellaneda, a disputa das oitavas de final. Para seguir também na Copa do Brasil, precisa vencer o São Paulo por dois gols de diferença, no Morumbi, ou pelo menos por um para levar a decisão para os pênaltis.

Desfalcado

Além da desvantagem de ter perdido o jogo de ida, o Flamengo vai ao Morumbi muito desfalcado. Rodrigo Caio, Filipe Luís, Thiago Maia, Gabriel e Pedro estão machucados.

Além disso, Isla e Éverton Ribeiro participaram de jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas na última terça-feira (17), defendendo Chile e Brasil, respectivamente, e dificilmente jogam na capital paulista.

Um reforço no rubro-negro carioca será o goleiro Diego Alves, poupado no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último sábado (14), no Maracanã, pela Série A.

Completo

No São Paulo, que se classifica para as semifinais com um empate, o técnico Fernando Diniz tem a chance de escalar o que tem de melhor neste momento.

Entre os chamados 12 grandes clubes do futebol brasileiro, São Paulo e Botafogo são os únicos que nunca venceram a Copa do Brasil.

A competição é uma espécie de objeto do desejo no Morumbi e se o Tricolor avançar, irá brigar muito pela taça.

Quem se classificar entre São Paulo e Flamengo encara na semifinal Grêmio ou Cuiabá. Os dois clubes abrem às 16h30 desta quarta-feira, em Porto Alegre, os jogos de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil.

No jogo de ida, semana passada, na Arena Pantanal, os gaúchos venceram por 2 a 1 e jogam pelo empate.

A FICHA DO JOGO

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho (Isla), Gustavo Henrique (Léo Pereira), Natan e Renê; Willian Arão e Gérson; Arrascaeta, Vitinho e Bruno Henrique; Lincoln (Michael). Técnico: Rogério Ceni

DATA: 18 de novembro de 2020

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence, todos de Goiás

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere