O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está com suspeita de ter contraído coronavírus. E como alguns membros do Conselho Gestor do Cruzeiro estiveram com o chefe de Estado mineiro na última quinta-feira, há nesse momento uma cautela desses conselheiros no que diz respeito ao contato com as pessoas.

“É uma medida preventiva. Não temos nenhum sintoma (do coronavírus), mas estamos evitando contato com muitas pessoas”, disse o presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Saulo Fróes, ao Hoje em Dia.

Além dele estiveram com Zema o presidente interino do Cruzeiro José Dalai Rocha, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos, o conselheiro nato cruzeirense Gustavo Gatti e o candidato à presidência do clube Emílio Brandi.

“Estou trabalhando normalmente. Como eu disse, não estamos com nenhum sintoma, por isso ainda não fizemos exames”, completou Saulo Fróes.

A informação do isolamento parcial de membros do Conselho Gestor foi antecipada por O Tempo.