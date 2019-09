Uma reunião realizada na Federação Mineira de Futebol (FMF), na tarde desta segunda-feira (2), confirmou a realização do Campeonato Mineiro Feminino de futebol, que terá início no dia 28 de setembro.

A competição contará com a participação de sete equipes – América, Atlético, Cruzeiro, Ipatinga, Futgol, Valadares e Minas Boca – que se enfrentarão em turno único, definindo os quatro classificados para as seminais do torneio.

A grande decisão do Estadual está prevista para o dia 30 de novembro. O jogo único, que decidirá a equipe campeã do torneio, terá mando da FMF e não tem local definido até o momento.

Impasse

O Campeonato Mineiro Feminino chegou a ter sua realização posta em xeque por conta de um entrave entre clubes e FMF. A federação passou a cobrar dos clubes as taxas referentes à arbitragem e quadros móveis, o que, inicialmente, não agradou as equipes participantes.

No entanto, durante a reunião desta segunda-feira, os clubes aceitaram arcar com as taxas necessárias para a realização das partidas, avaliando a importância da disputa do campeonato para o desenvolvimento das equipes em Minas Gerais.

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata