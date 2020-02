Apesar da derrota, a partida contra a Caldense foi especial para Guilherme Arana. Reforço muito badalado pela torcida, o lateral-esquerdo foi titular com a camisa do Galo pela primeira vez e atuou durante todo o jogo.

Sem ter tido muitos minutos durante o tempo que passou na Europa, o atleta se mostrou satisfeito com o trabalho desenvolvido pela parte física do clube mineiro.

"Me senti muito bem. Vinha há algum tempo sem atuar os 90 minutos e quero agradecer ao pessoal da preparação física do Atlético, que fez trabalhos específicos para que eu chegasse nesse momento bem. Tenho que melhorar mais um pouco. Mas já é um grande começo, e tenho certeza que pouco a pouco vou chegar nos meus 100%", declarou o jogador.

A declaração do próprio atleta, dizendo que está bem fisicamente, o credencia para começar a partida contra o Unión, nesta quinta-feira (20). E a possibilidade de conseguir uma classificação heroica anima o lateral do Atlético.

"A gente tem uma oportunidade muito grande agora. Se a gente inverter esse placar, e tenho certeza que temos chances, podemos ter um ano muito diferente dando esse passo", concluiu.

Para seguir vivo na Copa Sul-Americana, tradada como prioridade do clube para a temporada, mais uma noite histórica terá que ser escrita no Independência. Para avançar no tempo normal, será necessária uma vitória por quatro ou mais gols de diferença. Caso a partida termine 3 a 0, será necessária a disputa de pênaltis no Horto.