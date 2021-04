Ao fim da goleada sobre o Patrocinense, um jovem jogador, prata da casa celeste, se ajoelhava e, emocionado, agradecia a Deus pela estreia com a camisa do Cruzeiro. Lateral de ofício, Geovane entrou aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Cáceres e, aos 44 minutos, quase marcou um golaço.

Já nos vestiários do Gigante da Pampulha, em entrevista à TV Cruzeiro, ele resumia o sentimento de trajar, pela primeira vez no time profissional, o manto azul e branco. “Agradecer a Deus. Só Deus e minha família sabem o que passei, muitas coisas desagradáveis, antes de realizar esse sonho de estrear pelo Cruzeiro, um time grandioso. Estou muito feliz de realizar este sonho no Mineirão", afirmou ele.

A seguir, com os olhos marejados, em contraste à felicidade do sorriso, dedicou esse primeiro jogo à sua família.

"Abraço para todo mundo de Riacho de Santana. Minha avó Elvira acabou falecendo; era o sonho dela me ver estreando profissionalmente. Mas tenho certeza de que ela está olhando para mim neste momento. Dedico a todos da minha família de lá e de Rondonópolis também. Sempre estiveram nos momentos bons e ruins", declarou.