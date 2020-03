A derrota por 1 a 0 para o Coimbra e a demissão do técnico Adilson Batista marcaram a estreia do zagueiro Ramon com a camisa do Cruzeiro. Em outras palavras, ele chega em meio à bagunça que se tornou o clube, dentro e fora de campo, ciente de que o time pode não se classificar às semifinais do Mineiro. Mesmo assim, se diz confiante de que as coisas tomarão um outro rumo daqui para frente.

“Acompanhamos o Cruzeiro e sua grandeza. O campeonato não acabou. Temos duas partidas e totais condições de classificar. Vamos lutar até o último lance para que as coisas aconteçam da melhor maneira”, afirmou Ramon.

O zagueiro se embasa no trabalho a ser feito na Toca durante o período de paralisação dos jogos do Estadual e da Copa do Brasil.

“Tomamos um gol de bola parada (contra o Coimbra), não se pode dizer que está tudo errado ou nada certo. Temos o tempo da paralisação para trabalhar mais e conseguir os objetivos”, disse.

O Cruzeiro enfrentaria o CRB nesta quarta-feira (18), em Maceió, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, mas a partida, assim como outras, foi adiada, por conta do coronavírus.