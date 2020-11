Após a liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - que converteu dois jogos de suspensão em cestas básicas que o avante terá que doar a instituições de caridade de BH -, William Pottker debutou com a camisa celeste. E a estreia foi positiva. Embora não tenha conseguido balançar as redes do Botafogo-SP, o atacante deu sua contribuição no triunfo por 1 a 0, na última sexta-feira (6), em Ribeirão Preto.

"Mais uma vitória. A gente vem de bons resultados nos últimos jogos. Importante para dar mais confiança e continuarmos fortes na competição para sairmos dessa zona perigosa. Série B é isso aí, igualar na vontade, fazer o gol quando tiver a oportunidade e sair com três pontos. É o que vamos procurar fazer sempre", avaliou o atleta.

O próximo desafio de Pottker pelo Cruzeiro será sua estreia no Mineirão. Na segunda-feira (9), o time celeste medirá forças com o Guarani, às 20h, pela 21ª rodada da Segunda Divisão.

Ao que tudo indica, o avante continuará como titular, mas desta vez ele e Airton terão um novo companheiro de ataque, já que Marcelo Moreno estará defendendo a seleção boliviana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Sassá e Zé Eduardo são algumas das opções para o setor.