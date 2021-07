Passada a euforia pela classificação às quartas de final da Libertadores diante do Boca Juniors, o Atlético tem pela frente um encontro duplo com o Bahia: primeiro pelo Brasileiro, no próximo domingo (25), e depois pela Copa do Brasil na quarta-feira (28). Ambos os jogos serão no Mineirão.

Os jogadores do Atlético se reapresentaram nessa quarta-feira ainda sob o efeito da classificação, que rendeu posicionamento do Galo em relação à confusão com os argentinos. A partir desta quinta-feira (22), a preparação terá como foco alcançar a liderança do Brasileiro e uma vantagem no torneio mata-mata.

Pelo Brasileiro, o Galo mira o topo da tabela. Se vencer o Bahia, o time alvinegro chegará a 25 pontos e pode assumir o primeiro lugar caso o Palmeiras perca para o Fluminense na rodada. Já pela Copa do Brasil, o Atlético começa decidindo em casa, mas define a vaga em Salvador.