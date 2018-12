No último dia útil antes do Natal, o torcedor do Atlético viu a chegada de Réver e Guga a Belo Horizonte. Eram os primeiros reforços desembarcando no clube pra 2019. Entretanto, nenhum dos dois foi anunciado oficialmente. No caso do ex-capitão, é preciso ainda o aval final de dois clubes.

Em contato com o Hoje em Dia, o empresário do zagueiro de 33 anos explicou que Internacional, Flamengo e Atlético precisam chegar na batida do martelo para Réver voltar a ser oficialmente jogador do Galo. Ele já fez exames com o médico Rodrigo Lasmar e tem tudo "arrendondado" com o Atlético, onde assinará por três anos.

"Por mais que o Réver já tenha feito exames... Da nossa parte está 'ok', mas ainda falta entendimento entre os clubes. O que não permite ao Atlético anunciar o atleta e a gente falar com o Réver sendo atleta do clube. Não assinou contrato ainda. Estamos aguardando o 'ok' para isso. Ainda tem que ter a anuência do Internacional, a liberação do Flamengo e o 'ok' final do Atlético. Estamos dependendo desses três clubes", afirmou o agente de Réver.

A expectativa era que Réver tivesse a liberação total de Inter e Flamengo ainda na sexta-feira (21) passada, para passar o Natal já como jogador oficial do Atlético. Entretanto, os festejos de Natal congelam um pouco o andamento das negociações. Há chance, por outro lado, de tudo ser resolvido de quarta (26) para quinta (27) e o Réveillon alvinegro possa ser marcado com o retorno do responsável por erguer a taça da Libertadores de 2013.

"O Atlético, obviamente, já é uma parte adiantada, com os exames médicos, tudo redondo. O que falta é o Atlético ter a confirmação de parte do Internacional e Flamengo num assunto entre eles, que não cabe a mim ou ao Réver resolver".

O capitão do Flamengo tem contrato com o clube Rubro-Negro até dezembro de 2019, por empréstimo ao Internacional, cujo vínculo se encerrará também na mesma data. O Fla não deve exercer o direito de comprar o jogador em definitivo, mas terá como receber taxa de vitrine na transferência entre Inter e Galo. Já o Atlético, que detém fatia dos direitos econômicos do jogador, deverá comprar outra parcela que pertence ao Inter.