Após dois dias de folga, os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram na manhã desta quarta-feira (21), na Toca da Raposa II, já de olho em um importante compromisso no fim de semana.

No próximo domingo, a Raposa encara o Patrocinense, às 16h, no Mineirão, pela 11ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Com 17 pontos, na terceira colocação, a equipe celeste busca o triunfo para garantir a vaga nas semifinais sem depender de outros resultados.

O CAP, por sua vez, ocupa a 10ª colocaçãp, com 10 pontos, já sem chances de rebaixamento ou de classificação.

Diante disso, após dar descanso aos atletas – necessários após uma maratona de seis jogos em 17 dias – a comissão técnica celeste intensifica a preparação para encarar a Águia.

Nesta quarta, os jogadores trabalharão em dois períodos na Toca II. Antes do confronto de domingo o elenco estrelado vai realizar mais três trabalhos.

O time

Com os retornos do atacante William Pottker e do volante Jadson, que cumpriram suspensão na última rodada, o técnico Felipe Conceição terá apenas um desfalque entre os jogadores mais utilizados na temporada.

Advertido com o terceiro cartão amarelo na derrota para o Pouso Alegre, o atacante Rafael Sóbis vai ficar de fora do duelo no Gigante da Pampulha.

O volante Henrique e o zagueiro Léo seguem no departamento médico.

Já o volante Ariel Cabral está em trabalho de condicionamento físico, após ter se reapresentado ao elenco apenas em março.