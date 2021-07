O meia atacante Dylan Borrero vem reaparecendo sob o comando do técnico Cuca. Depois de algumas oportunidades no Campeonato Mineiro, o colombiano havia sido acionado contra Sport e Internacional na 2ª e 4ª rodadas do Campeonato Brasileiro. No entanto, precisou de quase um mês para que o jogador voltasse a atuar, e aconteceu em grande estilo.

Contra o América, no último sábado, o jovem entrou no decorrer do segundo tempo e marcou o gol da vitória alvinegra sobre o Coelho por 1 a 0. No jogo seguinte, contra o Boca Juniors, na última terça, Dylan foi um dos escolhidos para entrar na segunda etapa. Ao que tudo indica, Cuca deve montar uma equipe alternativa para o jogo de sábado, contra o Corinthians, às 19h, na Neoquimica Arena, na qual ele tem chances de começar jogando. O gol contra o Coelho foi o primeiro de Dylan, que ressaltou a importância do momento, uma vez que ele teve pouca sequência no time desde que chegou no ano passado.

“Nunca deixei de acreditar nos meus sonhos. Foi muito importante para mim aquele momento, pois lutei muito e aqui no Atlético não tem sido muito fácil não. Eu sabia que era sempre acreditar e correr atrás dos meus sonhos. Comemorei para a minha irmã porque ela é muito especial pra mim. Todo atleta tem o sonho de jogar em La Bombonera e, graças a Deus, eu realizei", avaliou.

O Atlético é o terceiro colocado na tabela, com 22 pontos. Na próxima terça-feira, o time de Cuca decide a vaga às quartas de final no jogo da volta contra o Boca Juniors, às 19h15, no Mineirão. Para avançar, o Galo precisa vencer os argentinos. Um novo empate por 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis e uma igualdade com gols classifica o Boca.