Oficializado como novo treinador do Cruzeiro, Mozart Santos fez seu primeiro pronunciamento pelo clube. Nesta quinta-feira (10), em vídeo divulgado pelas redes sociais da Raposa, ele falou do “sentimento de alegria e responsabilidade” em vestir azul e branco e prometeu muito trabalho para levar a agremiação de volta à Série A do Brasileiro.

"Venho galgando esse momento há oito anos e me sinto preparado e honrado de representar esse clube. Sei da responsabilidade e da cobrança que é, devido às conquistas que o clube já obteve e à imensa torcida que tem. Posso garantir muita dedicação e trabalho. Pode soar meio clichê, mas neste período de cinco, seis meses, temos como ambição retornar à Série A, de onde esse clube nunca deveria ter saído”, afirmou.

Na temporada anterior, ele quase obteve êxito nesta missão com outro time, o CSA. No Cruzeiro, espera construir uma história com desfecho diferente.

“Será com muita luta e entrega. Campeonato extremamente duro. Tive a oportunidade de disputar no ano passado (a Série B). Estivemos próximos do acesso com o CSA. Ficou aquele gostinho amargo. Tenho certeza que, com fé em Deus, vamos coroar com o acesso no final do ano", disse.

