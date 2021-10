O presidente do América, Alencar da Silveira Júnior, não gostou da procura do Grêmio pelo técnico Vagner Mancini, que atualmente dirige o Coelho.

Por meio das redes sociais (confira abaixo), o mandatário do Alviverde criticou a postura do Tricolor Gaúcho, ainda em busca de um comandante após ter demitido Felipão, no último domingo (10).

“Que coisa essa do Grêmio, Mancini está em um ambiente sadio, tranquilo, onde construímos uma família. Deixa a gente continuar trabalhando e vai encher o saco de outro”, escreveu Alencar.

Contratado em junho, Mancini faz boa campanha à frente do América, conseguindo tirar o time da zona de rebaixamento, levando-o à parte intermediária da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o treinador soma sete vitórias, nove empates e cinco derrotas, aproveitamento que deixa o Coelho na 11ª posição, com 31 pontos, quatro a mais do que o Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Tricolor da Boa Terra, inclusive, é o próximo adversário do Coelho, neste sábado (16), às 21h, no Independência, pela 27ª rodada da Série A.

Mancini despista

Em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Internacional, nessa quarta (13), no Beira-Rio, Vagner Mancini despistou sobre o interesse do Grêmio em seu trabalho.

“Eu sei da notícia pelo ge (Globo Esporte). Vi a hora que cheguei no estádio (Beira-Rio). Tenho pessoas que cuidam disso para mim. Eu estava concentrado no jogo. Então, não tem como eu falar alguma coisa diferente disso. Eu estava focado na partida. Soube da notícia dentro do vestiário”, disse o treinador.



