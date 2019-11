Os episódios de selvageria e barbárie ocorridos nas ruas de Belo Horizonte e principalmente no Mineirão se tornaram motivos de medidas que podem ser drásticas. O clássico tendo torcida única é uma delas.

Após a Polícia Militar não descartar essa possibilidade, o Cruzeiro, mandante no último confronto com o arquirrival Atlético no dia em que o Gigante da Pampulha virou “coliseu de guerra”, já pensa em apoiar essa medida.

Segundo apurou o Hoje em Dia, o gestor de futebol da Raposa, Zezé Perrella, deve informar às autoridades em momento apropriado o novo pensamento e desejo institucional cruzeirense.

Uma fonte ligada ao Cruzeiro disse à reportagem que “ o Cruzeiro é 100% favorável à torcida única, principalmente nos jogos Cruzeiro x Atlético”.

Ainda de acordo com apurações do HD, o Cruzeiro também não se opõe caso a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinar torcida única no Mineirão em jogos da Raposa contra outras equipes da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Nos bastidores a diretoria do Cruzeiro mostra preocupação com a integridade física de dirigentes e jogadores. Principalmente por episódios recentes no Mineirão, quando torcedores invadiram o estacionamento onde ficam os veículos dos próprios gestores celestes e dos jogadores do clube.

Mudanças certas

Os últimos episódios de invasão do setor cruzeirense pela torcida do Atlético no Mineirão vão gerar uma mudança no laudo de segurança anual que é feito pela Polícia Militar sobre o estádio, como determina o Estatuto do Torcedor. E o novo documento deve diminuir a carga de ingressos de visitante, que atualmente é de 10%.

O Hoje em Dia publicou nesta segunda detalhes dessa possibilidade.

“O laudo é feito anualmente. As ocorrências que vão acontecendo nos ajudam a entender os riscos. Neste ano tivemos duas invasões da torcida do Atlético a setores destinados ao Cruzeiro. A mudança por parte da PM em relação ao espaço visitante deve acontecer. Vamos promover um estudo, mas a mudança é quase certa”, afirma o tenente-coronel Trant, que é o responsável pela segurança em dias de jogos no Gigante da Pampulha.

Saldo

De acordo com a Polícia Militar, 53 indivíduos foram detidos em função das confusões relacionadas ao confronto. Focos de tumultos foram registrados em vários pontos do Gigante da Pampulha antes, durante e depois da partida. No início da tarde, integrantes da Pavilhão Independente e da Máfia Azul, organizadas da Raposa, foram detidos após uma rixa no Anel Rodoviário.