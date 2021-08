Assim como em tantas outras rodadas do Brasileirão, os holofotes estarão voltados para o Atlético nesta 18ª jornada da competição. Líder da Série A, com 38 pontos, seis a mais que Palmeiras e Fortaleza, vice e terceiro colocado, respectivamente, o Galo não perde há dez partidas no torneio. E neste domingo (29), às 20h30, contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, outro fator fará o país "parar" para acompanhar a mais um duelo do time mineiro: Diego Costa.

Considerado por muitos como a principal contratação de um clube da elite durante a disputa do Campeonato Brasileiro deste ano, o atacante foi recrutado por Cuca para o confronto em Bragança Paulista, o que sinaliza a estreia do camisa 19 pelo Alvinegro, 12 dias depois de chegar a BH.

Longo hiato

Sem disputar uma partida oficial desde dezembro do ano passado, quando se desligou do Atlético de Madrid, Diego passou por um longo período sem clube e cuidando da forma física ao lado de um personal trainer, enquanto negociava com várias agremiações.

O acerto com o Galo foi selado neste mês, e o anúncio oficial se deu em 14 de agosto, após o triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Mineirão, pelo Brasileiro. Três dias depois, ele desembarcou em Belo Horizonte, em um jatinho de Rubens Menin, um dos integrantes do chamado grupo dos "4 R's".

Promessa de gols

Apresentado em 19 de agosto, mesmo dia em que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Diego Costa reiterou a promessa de empenho e gols com a camisa alvinegra. "Irmão, eu quero ganhar. Se tiver minha mãe dentro de campo, vou ter que dar nela também (risos)", comentou.

Desde o primeiro dia na Cidade do Galo, Diego impressionou o departamento médico, com resultados de exames e testes físicos acima do esperado, mesmo depois de tanto tempo parado.

Recentemente, chegou a treinar com a equipe sub-20 alvinegra para aprimorar a forma física. E, menos de duas semanas depois desde sua chegada, tem chance de debutar pelo Atlético e transformar o Galo num time ainda mais forte na busca por títulos por expressão na temporada.



