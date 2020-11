Um grande susto que pode se transformar em boa notícia. Assim está sendo a semana para o meia-atacante Savarino. O venezuelano levou uma pancada na coxa esquerda durante a partida contra o Ceará, disputada no último domingo (22), que acabou empatada em 2 a 2.

Treinando normalmente com o grupo nesta terça-feira (24), e com a região desinchada, Savarino deve ser opção para o técnico Leandro Zago no duelo contra o Botafogo, marcado para esta quarta (25), no Mineirão.

O jogo, válido pela 23ª rodada, será às 21h30. Caso vença os cariocas, o Galo seguirá no topo da tabela e com a missão de seguir secando o São Paulo, time que ainda têm partidas atrasadas à cumprir e que vive a maior ascensão na competição mais importante do país.