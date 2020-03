Um triunfo e um empate: esta foi a campanha de James Freitas no comando do Atlético, de forma interina. Agora, ele volta a ser auxiliar da comissão técnica permanente do clube. A despedida do cargo se deu com emoção até o último minuto, com o gol de Otero, na bacia das almas, no clássico deste sábado (7), vencido pelo Galo, por 2 a 1, no Mineirão.

“Em termos de classificação, foi de fundamental importância ganhar o jogo. Temos que acreditar até o final. Uma partida pode ser decidida nos primeiros minutos, como também no minuto final. Futebol é assim”, destacou.

Com o dever cumprido, ele agora passa a bola para Jorge Sampaoli, que conferiu o jogo das tribunas do estádio, e deve colaborar de imediato com o argentino por meio de algumas impressões que teve no clássico. “Precisamos trabalhar mais, melhorar o terço final do campo”, sintetizou Freitas.

O Galo volta a campo no dia 14 de março (sábado), contra o Villa Nova, no Castor Cifuentes, pela nona rodada do Mineiro. Esta será, enfim, a estreia de Sampaoli no time alvinegro.