Após jogadores serem flagrados em festa, muros da Toca II amanhecem pichados

A má fase do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e o fato de jogadores terem sido flagrados em uma festa na noite de terça-feira acenderam ainda mais o estopim na torcida cruzeirense. Tanto que na madrugada de quinta-feira os muros da Toca II foram pichados com frases impactantes, dentre essas contra o novo gestor do clube, Zezé Perrella.

Um vídeo recebido pela reportagem do Hoje em Dia já mostrava o tom das ameaças: “o CEC não vai cair. Doa a quem doer”; “fora parasitas”; “some Zezé, o CEC não precisa de você”; “Pedro BH já”.

As pichações não pouparam também as denúncias de corrupção envolvendo ex-dirigentes do Cruzeiro. No muro do CT havia também o recado: “vaza todos os corruptos”.

No dia 26 de maio o Cruzeiro foi tema de longe matéria no programa dominical da TV Globo, o Fantástico, com denúncias que envolviam dirigentes do clube à época.



Funcionários do clube pintaram as pichações logo no início da manhã desta quinta-feira

Nas paredes da Toca II, que começaram a ser pintadas na manhã desta quinta, Zezé Perrella também foi chamado de “omisso” e os vândalos ainda deixaram uma frase retirada de música de arquibancada: “Cruzeiro és minha vida”.

O Cruzeiro treina na manhã desta quinta-feira, quando o clube deve se manifestar sobre as pichações.