Quatro dias após o “papelão” que culminou na suspensão da partida entre Brasil e Argentina e numa investigação aberta pela Fifa, a Seleção comandada por Tite encerra nesta quinta-feira (9), às 21h30, contra o Peru, sua participação em mais uma Data Fifa. O jogo é válido pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Líder com 21 pontos, o time canarinho busca sua oitava vitória na competição, enquanto os peruanos, em sétimo lugar, com oito, tentam surpreender os brasucas na Arena Pernambuco, para se aproximarem do grupo dos países que se classificam ao Mundial. O Uruguai, com 12 pontos, fecha o G-4, enquanto a Colômbia, com dez, ocupa o quinto lugar, que dá direito a uma vaga na repescagem.

Clima

As Eliminatórias ainda vivem sob o clima da vergonha mundial ocorrida no último domingo (5), quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) paralisou o embate entre Brasil e Argentina, na Neo Química Arena, cinco minutos depois do início do confronto. A justificativa: quatro jogadores de La Albiceleste estiveram presentes no clássico mesmo com a determinação de terem de cumprir isolamento no hotel para serem deportados ao país vizinho.

Os atletas, no caso, são Emiliano Martinez e Buendia, ambos do Aston Villa e que foram titulares ante a Seleção Brasileira, e os suplentes Lo Celso e Cristian Romero, do Tottenham.

Ainda segundo a Anvisa, os quatro atletas argentinos teriam prestado informações falsas ao entrarem no Brasil. De acordo com a Portaria Interministerial 655, de 2021, viajantes estrangeiros que tenham passado, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Índia estão impedidos de ingressar ao País.

Brasil x Argentina foi paralisado após cinco minutos de jogo e adiado

Fifa

A Fifa notificou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Associação Argentina de Futebol (AFA) e a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e abriu uma investigação para apurar o caso, baseada em uma possível violação do artigo 14 de seu Código Disciplinar, relativa a jogos abandonados ou não concluídos.

Em nota oficial, a CBF lamentou a situação e disse que se mostrou surpresa com a Anvisa, se isentando de responsabilidade.

Desconvocado

O zagueiro Marquinhos foi desconvocado para a partida contra o Peru. Ele cumpriria suspensão contra a Argentina, mas como o duelo foi adiado, a Fifa não deu garantias de que o atleta poderia ser escalado no confronto desta quinta-feira. Com isso, a Seleção resolver não arriscar, e o jogador não estará com o grupo de Tite em Recife.

(Com informações da Agência Brasil)

Leia mais:

Anvisa paralisa jogo entre Brasil e Argentina

Segundo a Anvisa, delegação argentina foi informada a tempo sobre irregularidade com os jogadores