William Pottker não precisava dizer uma palavra sequer ao fim do empate em 1 a 1 com o Avaí, nessa sexta-feira (18). O semblante do atacante já era o suficiente para confirmar o desapontamento com o gol sofrido no finalzinho da partida, na Ressacada, e a frustração de ver clubes como Cuiabá e Juventude, postulantes a uma vaga para a Série A, se distanciando na tabela de classificação.

Mesmo assim, a declaração dele ilustrou um dos motivos do resultado insosso da Raposa, que tem 40 pontos, nove atrás do quarto colocado, o time de Caxias, e a apenas "três ou quatro" de alcançar o objetivo de Felipão, que é o de não ser rebaixado à Terceirona.

"A melhor defesa é quando se tem a bola. Nós paramos de ter a posse de bola e trouxemos o Avaí para nosso campo", comentou o atacante.

O próximo desafio será diante da Ponte Preta, na terça-feira (22), às 21h30, no Moisés Lucarelli. Se ganhar, o Cruzeiro praticamente concretiza o objetivo principal desta segunda Era Felipão, tão enfatizado pelo treinador e seus comandados. O comandante projeta que os azuis permanecerão na Segunda Divisão se alcançarem "43 ou 44 pontos". Caso supere a Macaca, a Raposa vai a 43 e praticamente se safa do risco de mais um rebaixamento.

"Levantar a cabeça o mais rapido possivel para ir lá contra a Ponte Preta e conquistar os três pontos, que é o nos importa agora", disse Pottker.