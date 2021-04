O zagueiro Léo está de volta à Toca II, após passar um período nos Estados Unidos em recuperação de uma lesão. Nesta segunda-feira (5), ele se reapresentou ao clube.

O beque vivenciou dias difíceis no Cruzeiro. Três meses depois de sofrer com um problema no joelho direito, ele optou por viajar a Chicago, no fim de dezembro do ano passado, para se submeter a um longo tratamento.

“Léo iniciará os exames e testes junto ao Departamento de Saúde do Cruzeiro, que determinarão suas próximas etapas de recuperação”, informou o clube, por meio de suas redes sociais.

Pelo time, Léo soma 401 jogos e 22 gols.