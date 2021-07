Após sofrer uma lesão na coxa esquerda em junho, o lateral-esquerdo Dodô iniciava uma luta contra o tempo, com o objetivo de ficar apto para os confrontos com o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores: “minha vida vai ser essa recuperação”. Dito e feito! O atleta participou de alguns minutos do segundo tempo do duelo de ida, em La Bombonera, e está pronto para iniciar entre os 11 principais na partida de volta, nesta terça-feira (20), às 19h15, no Mineirão.

"Confiei nos médicos, nos fisioterapeutas e na minha entrega. Acreditei que seria possível voltar a tempo. Graças ao trabalho do departamento médico e o meu trabalho, isso foi possível. Espero ajudar amanhã", disse o jogador, titular nos 2 a 1 em cima do Corinthians, no último sábado (17), na Neo Química Arena.

Otimista para o jogo que vale uma vaga nas quartas de final da competição sul-americana, Dodô faz mistério sobre a escalação e a tática a ser utilizada diante dos xeneizes.

"Não fizemos um jogo ruim na Argentina. A expectativa sobre nosso time é grande. O empate na Argentina não foi considerado ruim. O retrospecto de (clubes) brasileiros lá não é dos melhores. E esperamos vencer em casa. É isso que vamos buscar", disse.

E ressaltou que o Atlético está preparado para qualquer situação durante a partida. “Clima de Libertadores é diferente, mesmo sem torcida, em relação à arbitragem e ao adversário. A Libertadores tem suas peculiaridades, já estamos acostumados”, comentou.

O Galo precisaria vencer os xeneizes, por qualquer placar, para se classificar. Uma igualdade com gols ou triunfo do adversário classifica os hermanos. Empate em 0 a 0 leva a decisão para a disputa de pênaltis.

