A Seleção Brasileira já tem mês definido para retornar a Belo Horizonte. Por meio do perfil oficial nas redes sociais, o Mineirão fez o grande anúncio e, de acordo com o departamento de comunicação do principal palco do futebol mineiro, o time Canarinho entrará em campo para enfrentar o Chile em 11 ou 12 de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, que será disputada em 2022.

Da última vez que fez uma partida oficial no Gigante da Pampulha, os comandados de Tite venceram a Argentina por 2 a 0. O duelo, válido pela Copa América do ano passado, aconteceu no dia 2 de julho e teve gols de Gabriel Jesus e Firmino.

A partida contra o Chile será a 27ª da Seleção Brasileira masculina no Mineirão. Nas outras 26 vezes que jogou no principal palco de futebol do Estado, o retrospecto é amplamente favorável. Foram 19 vitórias, quatro empates e três derrotas, com 55 gols marcados e 29 sofridos. Nas duas últimas partidas da Seleção Brasileira no estádio, mais de 105 mil pessoas foram ao estádio; ambas contra os "hermanos".

Em relação ao Chile, "La Roja" não tem boas recordações do estádio. Em 2014, nas oitavas de final da Copa do Mundo, as duas equipes se enfrentaram no Gigante e, nos pênaltis, o Brasil acabou avançando. Pinilla, Aléxis Sánchez e Jara desperdiçaram as cobranças e levaram a torcida tupiniquim à loucura.

“Somente nos últimos três anos, os mineiros receberam por três vezes a seleção brasileira, inclusive a seleção feminina, e sempre com resultados expressivos. Sabemos que, além da emoção em campo, as partidas da seleção movimentam a cidade e geram um impacto positivo por onde passam. Agradecemos a CBF por, mais uma vez, escolher Minas Gerais e o Mineirão como sede”, comenta Ludmila Ximenes, gerente de Relações Institucionais do Mineirão.