Depois de dez partidas seguidas sem marcar gol, o atacante Hulk deu fim a esse incômodo jejum. O reencontro com as redes se deu aos 18 minutos do segundo tempo do duelo com o Corinthians, na Neo Química Arena, na noite deste sábado (17), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aos 40, ainda anotou outro.

O então último tento anotado pelo camisa 7 aconteceu no dia 10 de maio, ou seja, há mais de dois meses. O Vingador fez um dos gols atleticanos na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, no Mineirão, pela partida de volta da Copa do Brasil.

Hulk chegou a 13 gols na temporada e três na Série A do Nacional

Mas apesar desse período de seca de gols, o atacante continuou a colaborar bastante com o Galo. Nesses dez confrontos de tabu, deu cinco assistências, além de ajudar na construção de outros tentos do Atlético.