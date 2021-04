Depois de quase sete anos e meio, mesmo que seja como visitante, pois o mando do jogo é do Athletic, o técnico Cuca volta a comandar o Atlético no Independência neste sábado (24). E o início da trajetória alvinegra na nova arena está diretamente ligada ao treinador, peça fundamental da máxima que tomou conta da Massa em 2012 e 2013 de que “Caiu no Horto, tá morto!”.

Reinaugurado em abril de 2012, o Independência foi a casa atleticana até o ano passado, quando a diretoria decidiu pelo retorno do clube ao Mineirão, onde o Galo tem mandado seus jogos desde julho de 2020.

Com os joelhos molhados, após ver a disputada de pênaltis contra o Newell's Old Boys, da Argentina, ajoelhado na frente do banco atleticano, Cuca comemora com Guilherme, grande nome daquela partida, a classificação atleticana, no Independência, para a final da Copa Libertadores de 2013, conquistada pelo clube

E os números do Atlético de Cuca no Gigante do Horto impressionam. Foram 55 partidas, com 40 vitórias, 14 empates e apenas uma derrota, para o Athletico-PR, no jogo de despedida de Bernard e quando o clube ainda comemorava a conquista da Copa Libertadores de 2012. O aproveitamento é de 81,2%.

Títulos

Aliás, os três títulos conquistados por Cuca com o Galo têm ligação direta com o Independência. A decisão do Campeonato Mineiro de 2012, contra o América, teve as duas partidas disputadas na arena.

No Estadual de 2013, o bicampeonato foi encaminhado com a goleada de 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no jogo de ida da final, no Horto, que foi ainda a casa de seis dos sete jogos do Atlético como mandante na campanha vitoriosa da Copa Libertadores de 2013. Apenas a decisão, contra o Olimpia, do Paraguai, foi disputada no Mineirão por causa da capacidade mínima exigida pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Foi no estádio a histórica defesa de pênalti de Victor, em cobrança de Riascos, do Tijuana, do México, nos acréscimos do jogo de volta das quartas de final, e também a decisão por pênaltis vencida sobre o Newell’s Old Boys, da Argentina.

O Gigante do Horto foi ainda o maior palco de Ronaldinho Gaúcho com a camisa alvinegra. Quase sempre sob o comando de Cuca, responsável direto pela sua chegada à Cidade do Galo.

O último jogo do Galo com Cuca de treinador na arena foi em 8 de dezembro de 2013. Pela última rodada do Brasileirão, dez dias antes da estreia no Mundial de Clubes da Fifa, no Marrocos, com a fatídica derrota para o Raja Casablanca, o Atlético empatou por 2 a 2 com o Vitória em tarde de festa e de recorde de públco, com 22.315 pagantes no Horto.

Neste sábado, com certeza, toda essa história passará na cabeça de Cuca, que tem como desafio realizar em 2021 o belo trabalho de 2012 e 2013, nos tempos em que quando o seu time entrava no Independência, valia a máxima “caiu no Horto, tá morto!”.