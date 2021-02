Mais de um ano após sua então última partida oficial (relembre mais abaixo), o lateral-esquerdo Dodô voltará aos gramados. Neste domingo (28), ele dará fim a esse jejum ao fazer sua estreia com a camisa do Atlético, a partir das 18h15, contra a URT, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Um dos reforços do Galo para esta temporada, o jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nessa sexta-feira (26), e está confirmado para o duelo.

Ele será titular no confronto que marca também a despedida de Victor pelo Atlético. Já Hulk e Nacho, outras contratações anunciadas em 2021, ainda precisam esperar a abertura da janela de transferências internacionais para poderem debutar pelo time.

Ao que tudo indica, o Alvinegro encara a URT com Victor; Mariano, Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Dylan Borrero, Calebe e Zaracho; Diego Tardelli, Sávio e Marrony. A equipe será comandada pelo auxiliar Lucas Gonçalves.

Há mais de um ano...

A última vez que Dodô disputou um jogo oficial foi no dia 8 de dezembro de 2019. Ele atuava pelo Cruzeiro, que perdeu para o Palmeiras naquela oportunidade, por 2 a 0, no Mineirão, e acabou rebaixado para a Série B do Brasileiro. Depois disso, enfrentou uma batalha judicial contra o clube celeste.

Quis o destino que o retorno do lateral aos gramados fosse no mesmo palco e vestindo agora a camisa do arquirrival da Raposa.