“Continuar com o plano vencedor do Atlético’’ e “é o maior desafio de minha carreira” foram frases de Antonio “El Turco” Mohamed, novo técnico do Atlético, em sua apresentação oficial nesta terça-feira (25). O argentino se mostrou agradecido pelos primeiros dias como treinador do Galo e afirmou estar preparado para atender à exigência de alcançar títulos.

"Espero continuar a sucessão de títulos, manter o time como ganhador, um elenco muito forte. Espero ter muito sucesso com o Atlético. Estou muito agradecido a todos que estão confiando no meu trabalho”, afirmou.

O professor também teceu elogios por sua recepção na Cidade do Galo: “quero agradecer o carinho recebido de toda a Massa da cidade, dos trabalhadores aqui no CT e dos jogadores. Fiquei emocionado!”.

Em seguida, listou seus objetivos para 2022. “Sabemos que vamos lutar por todos os títulos, o Mineiro, o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, são quatro objetivos que teremos", comentou, lembrando mais tarde da Supercopa do Brasil.

A respeito de ser um sucessor de Cuca, técnico mais vitorioso do Galo, El Turco demonstrou respeito. "Estou muito feliz, muito protegido por todos. Todo mundo que estava aqui trabalhando com Cuca é ótimo, como o Victor, sempre muito perto da gente, nos fazendo sentir dentro da família atleticana. Todo o plantel é muito vencedor. Tem muita ambição para continuar a cadeia de títulos”, declarou.