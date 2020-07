Cruzeiro e Mano Menezes voltaram a ser assunto juntos nesta segunda-feira (20). O treinador não compareceu virtualmente à audiência de conciliação com o clube na 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. E, por isso, os advogados da Raposa tentarão o arquivamento do processo do técnico na Justiça. O que acabou não acontecendo.

A juíza Solainy Beltrão dos Santos acatou a justificativa dos advogados de Mano e alterou a data da audiência para a próxima terça-feira, dia 28 de julho, também em ambiente virtual por causa da pandemia do coronavírus.

Mano Menezes, por meio de seus advogados, alegou que o não compareceimento à audiência aconeceu por problemas de conexão na internet. O treinador cobra do Cruzeiro multas pelo não cumprimento de acordo trabalhista, rescisão e depósito de FGTS.

Havia um acordo pré-estabelecido entre o clube e o técnico no valor de R$ 1,9 milhão, mas o combinado foi descumprido. Especificamente nessa causa o valor cobrado por Mano Menezes supera R$ 4,3 milhões.

É que o treinador desmembrou os processos e além dessa causa específica há outra na 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte para tratar do assunto sobre direito de imagem. Mano pede R$ 1 milhão nessa outra discussão na Justiça.