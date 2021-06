Um dos principais jogadores da história do Atlético, Réver deu mais um passo na disputa pelo topo do ranking de zagueiros-artilheiros do clube.

O gol marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, nessa quarta-feira (10), no Mineirão, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, foi o 29º do defensor, em 277 jogos com a camisa do Galo.

Em sua segunda passagem pelo alvinegro, o capitão do título da Libertadores de 2013, agora está a sete bolas nas redes de igualar Léo Silva, aposentado dos gramados desde o final de 2019.

Outro grande nome da história do Alvinegro, Léo, atualmente coordenador de transição das categorias de base, alcançou a marca em 390 jogos no currículo.

Com contrato até o final de dezembro, Réver terá pelo menos mais seis meses para tentar alcançar o topo da lista.

Titularidade

Após perder a titularidade para Igor Rabello há alguns jogos, Réver ganhou novas oportunidades no time com a convocação de Junior Alonso para a seleção paraguaia, para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Com a presença de Alonso na Copa América, disputada entre 13 de junho e 10 de julho, o experiente jogador, de 36 anos, deve ganhar uma sequência no onze inicial, ao lado de Igor Rabello.

Após o confronto com o Remo, o técnico fez questão de elogiar o bom momento vivido por Réver, e que até pensou em preservar o zagueiro, já pensando nos próximos jogos.

“O Réver tem toda a nossa confiança. Jogou muito bem hoje. Mais uma vez, jogo muito bem. Hoje era até um jogo para, no decorrer do jogo, trocar o Réver para o Igor Rabello. Mas preferi colocar o Savinho, para jogar um pouquinho no final. Por isso, que eu preteri o Réver, a saída dele à entrada do Savinho. O planejado até, dentro do jogo, dentro que a gente planejava, era dar descanso para ele também, como fizemos com Hulk, Nacho, Keno, mas todas foram elas planejadas na concentração para que pudesse rodar o elenco também".

Com Réver na disputa com Gabriel e Igor Rabello por duas vagas na defesa, o Galo já pensa no São Paulo, adversário deste domingo (13), às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.