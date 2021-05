Cinco dias após o técnico Cuca ter anunciado que sua mãe havia sido extubada, o Atlético informou, em suas redes sociais, que a dona Nilde receberá alta do hospital, onde estava internada por conta da Covid-19, nesta quinta-feira (6).

Na foto divulgada nesta quarta (5), a mãe do treinador e do auxiliar Cuquinha estava vestindo uma camisa do Galo.

“Agora uma notícia que nos deixa muito felizes: depois de 70 dias no hospital e dois meses de intubação, Dona Nilde, mãe do treinador Cuca e do auxiliar-técnico Cuquinha, recebeu alta e vai para casa nesta quinta-feira! Nossa admiração pela força e poder de superação”, escreveu o Atlético.

Também nas redes sociais, torcedores do Galo comemoraram a notícia e enviaram felicitações, preces e boas vibrações à dona Nilde.

Ainda por meio do perfil oficial alvinegro, Cuca e Cuquinha fizeram um comunicado à Massa: "Agradecemos à torcida do #Galo pelo apoio, a #ForçaDonaNilde e tudo que a Massa fez, passando força para ela".