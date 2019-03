O jogo entre Tupi e Cruzeiro pode colocar frente a frente dois jogadores naturais da cidade de Teófilo Otoni: o experiente atacante Fred, titular pelo lado celeste, e o jovem volante Gabriel, que busca ser titular no lado alvinegro. Mas nem só essa coincidência envolvendo os dois atletas marcará a partida entre Galo Carijó e Raposa, neste sábado, às 16h, em Juiz de Fora, no estádio Radialista Mário Helênio, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Além de serem naturais do mesmo município, Fred, de 35 anos, e Gabriel, de apenas 19, começaram a carreira no mesmo clube, o América. E mais: os dois moraram, em épocas diferentes, na mesma casa, na rua Padre Virgulino, no Centro de Teófilo Otoni.

“Nasci em Teófilo Otoni e quando eu tinha 11 anos fui para Belo Horizonte para uma peneirada no Manchester, em Venda Nova. Passei e depois fiz outro teste, e comecei a jogar na base do América. O Fred chegou a morar na casa em que meus avós moram ainda. Meu pai me contou bastante sobre o Fred, que ele era da minha cidade, que ele também jogou no América. Eu fui saber quem era ele depois, que ele foi para fora do Brasil, jogou na Europa, na Seleção Brasileira. Meu pai me contava os casos dele, do pai do Fred”, disse ao Hoje em Dia Gabriel, que por ter nascido em Teófilo Otoni é chamado de "Gabriel Tchó Tchó" lá em Juiz de Fora.

Fachada da antiga casa onde Fred e Gabriel moraram



​A residência que serviu de casa para Fred nos anos 1990 é de propriedade dos avós de Gabriel. Atualmente a residência não se encontra da mesma forma como antigamente, já que a família do jogador do Tupi demoliu a antiga construção e fez outra casa. Naquela época em que Fred morou lá, seu pai, “Seu Juarez”, trabalhava com o comércio de pedras preciosas, objetos muito comuns lá na região de Teófilo Otoni.

“Ficar sabendo que ele morou na casa onde eu morei foi uma coisa super espetacular para mim. Mesma casa que morei, jogou também no América, o time que eu comecei. Eu quero seguir os passos dele, a caminhada dele no futebol. Sou jovem ainda e meu sonho é ir para fora do País, ser um grande jogador como o Fred”, disse Gabriel, que ficará frente a frente com o ídolo no fim de semana.

“Sensação única de jogar contra um ídolo, um cara que eu sou fã e que representa muito bem a minha Teófilo Otoni. Graças a ele a minha cidade se tornou mais conhecida. Será uma honra jogar contra ele, espero sair com a vitória. Será meu segundo jogo como profissional e terei uma sensação indescritível. Tenho certeza que minha família ficará feliz com isso, o pessoal de Teófilo Otoni também, já que em campo estarão dois jogadores representando o município. Espero conhecer o Fred, dar um abraço nele. Não o conheço pessoalmente, ainda não realizei esse o sonho de vê-lo. Quero conversar com ele e pegar a camisa dele, será uma honra ter esse presente”, comentou o jovem volante, que também atua como meia.

“Vejo o Fred como espelho, todo mundo que joga bola em Teófilo Otoni quer seguir os passos do Fred”, finalizou.