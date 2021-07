O Mineiro Infinity de Kart prossegue no dia 14 de agosto, no RBC Racing. E, até agora, o campeonato segue a todo vapor. No último fim de semana, teve muita emoção, com os 67 pilotos encarando a configuração mais veloz entre as disponíveis no circuito de Vespasiano, no sentido anti-horário. E isso trouxe um desafio diferente e tornou as largadas ainda mais críticas. Ao fim da reta principal, uma curva em S se transformou no ponto mais traiçoeiro, com direito a toques e rodadas.

Nas categorias com motores dois tempos a água, o equilíbrio começou na tomada de tempos: André Silveira (Sprinter) superou João Vitor Ladeira (Júnior) por 0s021. Silveira conseguiu abrir para vencer a primeira prova, seguido pelo xará André Novaes.

Luca Neuenschwander avançou para ser o melhor na Júnior, enquanto Fernando Buzollo comandou na Sênior.

Confira abaixo os últimos resultados

Mineiro Infinity de Kart

Terceiro evento: RBC Racing

Resultados

(soma das duas baterias)

Mirim

1. Rafael Guimarães

2. Lucas Ferreira

3. Pedro Campos

Cadete

1. Enzo Azevedo

2. Mateus Antunes

3. Bernardo Tambasco

Júnior

1. Luca Neuenschwander

2. João Vítor Ladeira

3. Quim Marques

Sênior

1. Fernando Buzollo

2. Luiz Henrique

3. Hueber Cimini Júnior

Sprinter

1. André Novaes

2. André Silveira

3. Rodrigo Resende

RBC Minas

1. Willian 'Alemão'/Adriano Juliani

2. Welbertt França/Welker França

3. Anselmo Abijaude

F-400 Júnior

1. Enzo Orestes

2. Leandro Almeida

3. Gustavo de Luka

F-400

1. Gustavo Martins

2. Raul Melo

3. Bolivar Andrade

Super Kart Indoor

1. Anselmo Abijaude

2. Carlo Tenaglia

3. Greg Fanelli

4. Alexandre Bicalho

5. Nelson Castro

O Mineiro Infinity de Kart tem o apoio de Infinity Proteção Veicular; Líder BH Chevrolet; Previação; RBC Racing/Motorsport, Fly Drones, Sense Brasil, Rei de Minas, Starling Design, Anilmed, Lamborghini Energy Drink,Cervejaria Heisink, Brazas Carnes Nobres,Trade Acessórios para Kart, Podpot - Delivery de Fondue, Racing Produções, Kairos Troféus e TS Sports. A supervisão é da Federação Mineira de Automobilismo (FMA).