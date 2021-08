A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) disse "não" ao Atlético para o pedido de escalar Nacho no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate, nesta quarta-feira (18), no Mineirão. Sendo assim, a expulsão do meia prevalece, apesar do diálogo polêmico envolvendo arbitragem e o VAR no duelo de ida. O atleta terá que cumprir suspensão.

Embora destaquem a importância do hermano, os colegas de time acreditam que o Galo poderá manter o alto nível de atuação para superar os Millonarios e avançar às semifinais da competição.

"O Nacho é um jogador muito importante, possui uma visão (de jogo) que poucos têm. O treinador terá que tomar a decisão de quem ocupará o lugar dele. Não poderemos contar com ele, mas quem entrar vai fazer o melhor possível para que possamos ir bem amanhã (quarta)", afirmou o zagueiro Alonso.

O volante Jair corrobora com o defensor. "O Nacho é um jogador experiente, conhece muito o River, tem nos ajudado bastante. Porém, é importante frisar que quem tem entrado está indo bem, seja no lugar do Nacho ou de outro jogador. Não sabemos quem vai jogar quarta, mas quem entrar vai dar conta do recado", comentou.

O Atlético encerra na tarde desta terça-feira (17) a preparação para o duelo decisivo com o River. O volante Allan se recupera de um edema na coxa direita, e o meia Zaracho, de fadiga muscular. Os dois são incógnitas para o confronto de volta das quartas de final.

