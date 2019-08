Não demorou muito. Em quatro dias o Cruzeiro negociou e acertou com um novo treinador. O substituto de Mano Menezes e responsável por tentar colocar ordem na casa é Rogério Ceni - ex-goleiro do São Paulo e que, desde 2018, estava à frente do projeto do Fortaleza.

Segundo apurou o Hoje em Dia, a negociação foi concluída em etapas. Ceni acenou com OK para a proposta do Cruzeiro na quinta-feira (8), assinaria contrato na sexta (9), mas por detalhes o martelo só foi batido 100% neste fim de semana.

De acordo com informações da Rádio Itatiaia, Rogério Ceni se despediu do elenco do Leão do Pici na manhã deste domingo (11) e comunicou a saída, cravada pelo jornal cearense O Povo.

Até 2020

Rogério Ceni deve assinar contrato até 2020, quando termina o primeiro mandato do presidente Wagner Pires de Sá. Ceni chega à Toca para o primeiro trabalho em Minas Gerais.

Em maio, o treinador negou o convite do maior rival do Cruzeiro. O Atlético procurou o ex-goleiro para assumir a vaga deixada por Levir Culpi, no entanto o técnico disse não ao Alvinegro e preferiu continuar no time cearense.

No comando do Leão, Ceni conquistou um Campeonato Cearense e os títulos da Copa do Nordeste e, o mais importante, o de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador comandou o Fortaleza em 94 jogos, venceu 51, teve 18 empates e perdeu 25, somando aproveitamento de 60,63%.

Fortaleza Esporte Clube publicou foto de despedida ao treinador: