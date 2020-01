Um buraco imenso na via, asfalto elevado e lamaçal. Foi assim que o bairro Buritis, localizado na Região Oeste de Belo Horizonte, acordou neste sábado (25). Próximo à Avenida Carlos Goulart, local em que carros foram arrastados na noite desta sexta-feira (24), foi possível ver o estrago feito pela forte chuva que caiu na capital.

A reportagem do Hoje em Dia esteve no local durante a manhã que abre o fim de semana e registrou a consequência do temporal. O córrego do Cercadinho, que corta o bairro, já não estava tão agitado quanto na noite anterior.

Numa escola particular em frente a ele, funcionários tiravam o barro do asfalto e outros tentavam secar a água que invadiu alguns cômodos.

🌧😱 O Bairro Buritis, também afetado pelo forte temporal que caiu na cidade ontem e também nesta madrugada, amanheceu assim. Veja como ficou a origem do alagamento que arrastou carros e assustou a todos que estavam no local.



Em todo bairro é possível ver os resquícios da força da água. Numa simples circulada, é possível ver que comerciantes e moradores tiveram uma noite de sustos e tensão. Neste sábado, porém, a intensidade deve ser menor.

