O Cruzeiro se manifestou, na tarde desta quinta-feira (4), sobre as recentes ações do atacante Vitor Leque nas redes sociais. Na última quarta, o jogador curtiu uma publicação nas redes sociais que trazia uma provocação ao clube estrelado.

A Raposa afirmou que Leque se desculpará publicamente e que não vai tolerar um novo erro do tipo.

“Conversamos com o atleta Vitor Leque, que se retratará publicamente. Para nós, novo erro será inadmissível. Reforçamos que o foco total de todo nosso time esteja na reta final da competição atual”, disse o Cruzeiro, em publicação em seus canais oficiais.

Na última quarta, o jovem atacante, de 20 anos, deu “like” em uma postagem que trazia uma foto de um torcedor do Atlético com um caixão azul, com o escrito “B”, fazendo referência ao fato de a Raposa estar disputando a segunda divisão do Brasileirão.

Em outubro, Vitor curtiu uma publicação que enaltecia a liderança do Galo no principal campeonato do país. Em ambos os casos, o atleta desfez as curtidas posteriormente.

Carreira

Contratado no início da temporada por empréstimo junto ao Atlético-GO, Vitor Leque atuou a maior parte do ano no time sub-20.

Em setembro, foi alçado ao time principal pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e vem recebendo várias oportunidades desde então.

Até o momento, são sete jogos, sendo seis como titular, com um gol marcado e duas assistências.

O atacante, inclusive, deverá iniciar jogando no duelo com o Londrina, nesta sexta-feira (5), às 21h30, no Estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B.

