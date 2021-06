Após novas falhas da defesa, Cruzeiro contrata zagueiro Léo Santos por empréstimo junto ao Ituano

O Cruzeiro acertou a contratação de mais um jogador para a temporada. Trata-se do zagueiro Léo Santos, que chega por empréstimo do Ituano até o final de dezembro. A informação foi divulgada pelo próprio time paulista, por meio das redes sociais.

Aos 27 anos, o defensor foi revelado pelo próprio Galo de Itu, onde soma 140 jogos e 14 gols, e também teve passagens por Criciúma e Ponte Preta.

Léo chega para reforçar um setor que vem apresentando uma série de falhas individuais neste início de Série C.

Na derrota por 2 a 1 para o CSA, nesse domingo (27), em Maceió, foi a vez de os zagueiros Weverton e Joseph errarem e virem o atacante Iury marcar dois gols e virar a partida.

Com 13 gols sofridos em sete jogos, a defesa do time celeste é a mais vazada da competição, ao lado da do CRB.

Para a posição, o técnico Mozart conta no momento com Rhodolfo, Ramon, Eduardo Brock (lesionado), Joseph, além dos jovens Paulo e Weverton. O primeiro, contratado no início da semana, ainda não estreou com a camisa celeste.

Ativo no mercado

Com a possibilidade de ser punido nos próximos dias pela Fifa com a proibição da inscrição de novos jogadores, em razão do não pagamento da dívida com o Defensor, do Uruguai, pelo meia-atacante Arrascaeta, o Cruzeiro acelerou as movimentações no mercado nos últimos dias.

Desde a semana passada, o clube celeste acertou a contratação dos laterais Norberto e Jean Victor, do zagueiro Rhodolfo, dos atacantes Eduardo, Keké e Wellington Nem, além do próprio Léo Santos.

Nesta temporada, o número de contratados chega a 19: Alan Ruschel (já emprestado ao América), Klebinho (devolvido ao Flamengo), Eduardo Brock, Joseph, Flávio, Matheus Barbosa, Matheus Neris, Marcinho, Bruno José, Rômulo, Bissoli, Felipe Augusto, Wellington Nem, Norberto, Jean Victor, Keke, Rhodolfo, Eduardo e Léo Santos.

