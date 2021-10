As duas últimas partidas do Atlético foram marcadas por reclamações do clube alvinegro direcionadas à arbitragem. Diante desse cenário, na manhã desta segunda-feira (18), o Galo informou que vai protocolar uma reclamação na Ouvidoria Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na publicação, veiculada nas redes sociais (confira abaixo), o time cobra que “sejam adotados os mesmos critérios da arbitragem em relação a lances praticamente idênticos”.

Para embasar a reclamação, o Galo deu exemplo de lances que ocorreram em seus jogos e que, no seu entender, foram similares a observados em duelos de outros times, mas que teriam tido conduta diferente por parte dos árbitros.

Em outro trecho do comunicado, o Alvinegro cita que, das últimas 16 partidas, em 12 delas houve representantes da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) nas funções de VAR, AVAR ou Observador do VAR.

A citação tem como intuito fazer referência ao fato de o Flamengo, naturalmente filiado à FERJ, ser o principal adversário do Galo na disputa pelo título do Brasileirão.

Leia mais

Nacho cita desgaste físico, mas projeta um Atlético forte diante do Fortaleza na Copa do Brasil

Contra o Fortaleza, Atlético pode chegar a 40 vitórias e 100 gols na temporada

Após revés no Brasileiro, Cuca mira o Fortaleza na Copa do Brasil e convoca o torcedor para quarta

Polêmicas

Na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, na última quarta-feira, o Atlético reclamou de dois pênaltis não marcados em cima dos meias Zaracho e Dylan Borrero.

Já na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, dentro da área, a bola bateu na mão de Gabriel Baralhas após um cruzamento de Nacho. Após a revisão de lance junto ao VAR, o árbitro Raphael Claus manteve a decisão do campo e não marcou a infração.

A indignação maior foi que, no entender do Galo, lances como esses, em outros jogos da 27° rodada, foram checados e tiveram decisões diferentes. O Atlético citou as seguintes partidas: Chapecoense x Fortaleza; Palmeiras x Internacional; e Atlético-GO x Atlético.

Confira o comunicado do Atlético: