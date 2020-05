Iniciando nesta terça-feira (26) a segunda semana de atividades na Cidade do Galo, o técnico Jorge Sampaoli teve boa notícia vinda do departamento médico do clube. Com a realização de novos testes para Covid-19, todos os atletas e membros da comissão técnica testaram negativo. Com isso, os grupos de trabalho serão reduzidos a partir de agora, com mais atletas em cada um.

"Tivemos uma semana passada muito proveitosa, sempre respeitando as medidas de prevenção. Encerramos esta semana com testes, repetindo as avaliações laboratoriais no grupo de atletas e comissão técnica, que fica no campo. Tivemos o resultado hoje e todos eles deram normais" revela Rodrigo Lasmar, médico do calvinegro.

"Podemos dar o segundo passo, nesta semana, fazendo uma progressão, com grupos de oito ou nove jogadores treinando juntos, mas também respeitando a questão do afastamento, com todo cuidado. Estamos seguindo um protocolo que já havíamos programado, sempre respeitando a saúde de todos", finaliza.